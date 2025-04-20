Алькарас объяснил своё празднование после победы над Фисом. Он изобразил сёрфингиста
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас объяснил своё празднование после победы в полуфинале турнира АТР-500 в Барселоне над 14-й ракеткой мира французом Артюром Фисом (6:2, 6:4). Он изобразил катание на доске для сёрфинга.
Барселона. 1/2 финала
19 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
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|2
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|6
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14
Артюр Фис
А. Фис
Фото: Скриншот трансляции
«Это празднование было для моей команды. Они каждый раз во время матча говорят мне, что я должен сделать. Это был не танец, но это кое-что особенное для них», – сказал Алькарас в послематчевом интервью.
В финале турнира АТР-500 в Барселоне испанский теннисист сыграет против 13-й ракетки мира датчанина Хольгера Руне, который в своём полуфинале был сильнее российского теннисиста Карена Хачанова — 6:3, 6:2.
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