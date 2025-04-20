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«Душ был потом...» Крис Эверт вспомнила допинг-тестирование во время игровой карьеры

«Душ был потом...» Крис Эверт вспомнила допинг-тестирование во время игровой карьеры
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Победительница 18 турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Крис Эверт рассказала о своём опыте прохождения допинг-тестирования во время своей теннисной карьеры.

Ранее Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) попросило теннисистов, принимающих душ, соблюдать требование оставаться в полном поле зрения сопровождающего.

«Во-первых, да, в последний год моей карьеры (в 1989 году. — Прим. «Чемпионата») было допинг-тестирование, во время которого я сразу с корта уходила в женскую комнату со своим стаканом… душ был потом...» — написала Эверт на личной странице в соцсети Х.

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