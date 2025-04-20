Александрова — Остапенко: россиянка проиграла первый сет в полуфинале турнира в Штутгарте
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В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) проходит полуфинальный матч, в котором встречаются россиянка Екатерина Александрова, занимающая 22-ю строчку рейтинга WTA, и 24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко.
Первый сет матча остался за Остапенко со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Штутгарт. 1/2 финала
20 апреля 2025, воскресенье. 14:10 МСК
22
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
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|4
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24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Теннисистки 10 раз играли друг с другом, счёт личных встреч равный — 5-5. При этом на грунте на уровне WTA у них был всего один матч, в Мадриде-2022 — там Екатерина выиграла со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Предыдущая встреча состоялась в финале Линца-2024, где Елена победила — 6:2, 6:3.
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