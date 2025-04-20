Иснер назвал «Шлемы», на которых у Джоковича ещё есть шансы завоевать титул

Экс девятая ракетка мира американец Джон Иснер высказал своё мнение о шансах 24-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» Новака Джоковича на новые победы на мэйджорах.

«Надеюсь, что ошибаюсь, но, похоже, у Новака Джоковича осталось ещё две реальные возможности выиграть турнир «Большого шлема» — это Уимблдон и US Open. Он становится старше, и даже несмотря на то, что прекрасно следит за своим телом, создаётся ощущение, что главный вопрос в его карьере сейчас — это его игровой уровень. Если он сможет подавать так, как это было в Майами, то у него абсолютно есть шансы победить на Уимблдоне. В одном из матчей он попал 83% первых подач — и если он сможет держать уровень хотя бы выше 65% на Уимблдоне, то вполне может выиграть этот турнир в этом году», – сказал теннисист во время записи подкаста Nothing Major.

Напомним, Джокович побеждал последний раз на турнирах серии «Большого шлема» в 2023 году. В том теннисном сезоне он выиграл три турнира из четырёх, не сумев завоевать чемпионский трофей лишь на Уимблдоне-2023.