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«Он не стал другим игроком». Дмитрий Турсунов — о Хольгере Руне на турнире в Барселоне

«Он не стал другим игроком». Дмитрий Турсунов — о Хольгере Руне на турнире в Барселоне
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил уровень игры 13-й ракетки мира датского теннисиста Хольгера Руне на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания). Руне сыграет в финале соревнований с испанцем Карлосом Алькарасом.

Барселона. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Он не улучшил ни удар справа, ни удар слева, ни подачу, он не стал каким-то другом игроком, он просто стал более рациональным и стал более спокойные решения принимать. Чем больше у тебя в арсенале, тем сложнее правильный удар подобрать. Хочется и укоротить, и пробить, и сыграть с вращением. Нужна очень хорошая дисциплина в принятии решений», — сказал Турсунов в эфире BB Tennis.

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