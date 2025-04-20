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Хромачёва/Носкова проиграли в финале парного разряда турнира в Руане

Хромачёва/Носкова проиграли в финале парного разряда турнира в Руане
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва в паре с чешкой Линдой Носковой проиграли в финальном матче парного разряда турнира WTA-250 во французском Руане сербке Александре Крунич и американке Сабрине Сантамарии со счётом 0:6, 4:6.

Матч продлился 1 час 5 минут. За это время российско-чешская пара сделала две подачи навылет и допустила одну двойную ошибку. Также, Хромачёва/Носкова сумели реализовать три брейк-поинта из трёх. Победительницы сделали одну двойную ошибку за матч и ни одного эйса. Они реализовали семь брейк-поинтов из восьми. Сербско-американский дуэт выиграл семь мячей в десяти последних розыгрышах матча.

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