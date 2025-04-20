Елена Остапенко вышла в финал грунтового турнира впервые с победного «Ролан Гаррос» — 2017
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24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В полуфинале она одержала уверенную победу над россиянкой Екатериной Александровой со счётом 6:4, 6:4.
Штутгарт. 1/2 финала
20 апреля 2025, воскресенье. 14:10 МСК
22
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
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24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Для Елены этот финал стал третьим в карьере на грунтовом покрытии и первым за почти восемь лет. В 2017 году Остапенко выходила в финал на турнире WTA в Чарльстоне (проиграла экс-россиянке Дарье Касаткиной). В решающем матче на «Ролан Гаррос» — 2017 представительница Латвии обыграла румынку Симону Халеп.
В финале турнира в Штутгарте Елена Остапенко сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и итальянкой Жасмин Паолини.
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