Елена Остапенко вышла в финал грунтового турнира впервые с победного «Ролан Гаррос» — 2017

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В полуфинале она одержала уверенную победу над россиянкой Екатериной Александровой со счётом 6:4, 6:4.

Для Елены этот финал стал третьим в карьере на грунтовом покрытии и первым за почти восемь лет. В 2017 году Остапенко выходила в финал на турнире WTA в Чарльстоне (проиграла экс-россиянке Дарье Касаткиной). В решающем матче на «Ролан Гаррос» — 2017 представительница Латвии обыграла румынку Симону Халеп.

В финале турнира в Штутгарте Елена Остапенко сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и итальянкой Жасмин Паолини.