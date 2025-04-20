Зверев стал чемпионом турнира в Мюнхене, в финале обыграв Шелтона

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом грунтового турнира категории АТР-500 в немецком Мюнхене. В финале он был сильнее 15-й ракетки мира американца Бена Шелтона — 6:2, 6:4.

Матч продлился 1 час 12 минут. Зверев сделал четыре подачи навылет и допустил пять двойных ошибок, реализовав при этом три брейк-поинта из четырех. Шелтон за время матча сделал три эйса и три двойных ошибки. Стоит отметить, что американский теннисист не смог заработать за всю встречу ни одного брейк-поинта и допустил 21 невынужденную ошибку в игре.

Зверев выиграл 24-й титул в карьере. Этот титул стал для него первым в текущем сезоне. Отметим, что сегодня, 20 апреля, Звереву исполнилось 28 лет.