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Зверев стал чемпионом турнира в Мюнхене, в финале обыграв Шелтона

Зверев стал чемпионом турнира в Мюнхене, в финале обыграв Шелтона
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом грунтового турнира категории АТР-500 в немецком Мюнхене. В финале он был сильнее 15-й ракетки мира американца Бена Шелтона — 6:2, 6:4.

Мюнхен. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 14:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Бен Шелтон
15
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Матч продлился 1 час 12 минут. Зверев сделал четыре подачи навылет и допустил пять двойных ошибок, реализовав при этом три брейк-поинта из четырех. Шелтон за время матча сделал три эйса и три двойных ошибки. Стоит отметить, что американский теннисист не смог заработать за всю встречу ни одного брейк-поинта и допустил 21 невынужденную ошибку в игре.

Зверев выиграл 24-й титул в карьере. Этот титул стал для него первым в текущем сезоне. Отметим, что сегодня, 20 апреля, Звереву исполнилось 28 лет.

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