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Елена Остапенко: иногда я играю невероятно, и для меня этого всё равно недостаточно

Елена Остапенко: иногда я играю невероятно, и для меня этого всё равно недостаточно
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24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко считает себя сильной перфекционисткой. Сегодня, 20 апреля, в полуфинале на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) она одержала уверенную победу над россиянкой Екатериной Александровой со счётом 6:4, 6:4.

Штутгарт. 1/2 финала
20 апреля 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

— Вы верите в глубине души, что можете победить кого угодно в свой день?
— Конечно, верю. Нужно верить в себя. Я сильна. Мне просто нужно делать то, что я должна, и оставаться сосредоточенной.

— Вы когда-нибудь играли идеальный матч?
— Не думаю, что это когда-либо произойдёт. Я суперперфекционистка. Иногда я играю невероятно, и для меня этого всё равно недостаточно, — сказала Остапенко в послематчевом интервью.

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Комментарии
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