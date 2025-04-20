Елена Остапенко: иногда я играю невероятно, и для меня этого всё равно недостаточно
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24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко считает себя сильной перфекционисткой. Сегодня, 20 апреля, в полуфинале на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) она одержала уверенную победу над россиянкой Екатериной Александровой со счётом 6:4, 6:4.
Штутгарт. 1/2 финала
20 апреля 2025, воскресенье. 14:10 МСК
22
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
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24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
— Вы верите в глубине души, что можете победить кого угодно в свой день?
— Конечно, верю. Нужно верить в себя. Я сильна. Мне просто нужно делать то, что я должна, и оставаться сосредоточенной.
— Вы когда-нибудь играли идеальный матч?
— Не думаю, что это когда-либо произойдёт. Я суперперфекционистка. Иногда я играю невероятно, и для меня этого всё равно недостаточно, — сказала Остапенко в послематчевом интервью.
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