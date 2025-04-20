Елена Остапенко: иногда я играю невероятно, и для меня этого всё равно недостаточно

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко считает себя сильной перфекционисткой. Сегодня, 20 апреля, в полуфинале на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) она одержала уверенную победу над россиянкой Екатериной Александровой со счётом 6:4, 6:4.

— Вы верите в глубине души, что можете победить кого угодно в свой день?

— Конечно, верю. Нужно верить в себя. Я сильна. Мне просто нужно делать то, что я должна, и оставаться сосредоточенной.

— Вы когда-нибудь играли идеальный матч?

— Не думаю, что это когда-либо произойдёт. Я суперперфекционистка. Иногда я играю невероятно, и для меня этого всё равно недостаточно, — сказала Остапенко в послематчевом интервью.