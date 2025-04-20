Томас Мюллер посетил финал турнира в Мюнхене между Александром Зверевым и Беном Шелтоном
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер посетил финальный матч на теннисном турнире категории ATP-500, который проходил в Мюнхене (Германия). За титул боролись третья ракетка мира немец Александр Зверев и 15-й номер рейтинга американец Бен Шелтон. Победу одержал соотечественник Мюллера Зверев со счётом 6:2, 6:4.
Мюнхен. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 14:45 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
15
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Фото: Кадр из трансляции
Александр Зверев выиграл 24-й титул в карьере. Этот титул стал для него первым в текущем сезоне. Отметим, что сегодня, 20 апреля, Звереву исполнилось 28 лет.
Томас Мюллер – воспитанник «Баварии». Он провёл в клубе 25 лет, однако по окончании нынешнего сезона он покинет мюнхенский клуб.
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