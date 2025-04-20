Томас Мюллер посетил финал турнира в Мюнхене между Александром Зверевым и Беном Шелтоном

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер посетил финальный матч на теннисном турнире категории ATP-500, который проходил в Мюнхене (Германия). За титул боролись третья ракетка мира немец Александр Зверев и 15-й номер рейтинга американец Бен Шелтон. Победу одержал соотечественник Мюллера Зверев со счётом 6:2, 6:4.

Фото: Кадр из трансляции

Александр Зверев выиграл 24-й титул в карьере. Этот титул стал для него первым в текущем сезоне. Отметим, что сегодня, 20 апреля, Звереву исполнилось 28 лет.

Томас Мюллер – воспитанник «Баварии». Он провёл в клубе 25 лет, однако по окончании нынешнего сезона он покинет мюнхенский клуб.