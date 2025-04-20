Зверев завоевал 24-й титул в карьере

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом турнира АТР-500 в немецком Мюнхене, обыграв в финале 15-ю ракетку мира американца Бена Шелтона 6:2, 6:4, и завоевал свой 24-й титул в карьере.
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Для Зверева эта победа стала шестой на турнирах категории АТР-500. Ранее он уже побеждал на турнирах в Гамбурге (2023), Вене (2021), Акапулько (2021), а также дважды в Вашингтоне (2018, 2017). Александр восемь раз выигрывал турниры категории АТР-250. Кроме того, Зверев семь раз становился чемпионом турниров серии «Мастерс», дважды побеждал на Итоговом турнире АТР (2018, 2021) и завоёвывал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020.
Отметим, что Зверев в 2021 году становился чемпионом стартующего 23 апреля турнира категории «Мастерс» в Мадриде.
- 20 апреля 2025
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