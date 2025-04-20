Зверев — Шелтону: ты становишься одним из самых опасных игроков на любом покрытии
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обратился к американцу Бену Шелтону, которого обыграл в финале турнира ATP-500 в Мюнхене (Германия).
Мюнхен. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 14:45 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
15
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Поздравляю Бена. Невероятная неделя, невероятный теннис, невероятный турнир. Ты так сильно повысил свой уровень, особенно на этом покрытии. Я помню, как два года назад ты впервые приехал в Европу… ты с трудом выигрывал матчи. Теперь у тебя уже есть титул на грунте, ты только что сыграл в финале на турнире ATP-500. Первый американец за много лет, кто это сделал. Ты становишься одним из самых опасных игроков на любом покрытии, и это здорово видеть», — сказал Зверев после матча.
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