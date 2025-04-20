«Похоже, тут все выше меня». Шелтон отшутился после поражения от Зверева в Мюнхене

15-я ракетка мира американец Бен Шелтон прокомментировал своё поражение в финале турнира АТР-500 в немецком Мюнхене от третьей ракетки мира Александра Зверева (2:6, 4:6). Во время торжественной церемонии ему пришлось опустить стойку микрофона, так как он не смог достать до него.
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«Похоже, вы тут все выше меня, да? (Смеётся.) В первую очередь хочу поблагодарить бога. Для меня это большая честь играть перед вами в Пасхальное воскресенье. Это действительно особенный момент. Хочу поздравить Сашу — домашний турнир, важная победа. И ко всему прочему у тебя ещё и день рождения. Я не знал. С днём рождения! Я бы сказал, что это тебе подарок на день рождения, но вообще я не был в курсе этого. Я изо всех сил пытался принимать его подачи сегодня, но у меня не получилось. Поздравляю тебя и твою команду — вы проделали отличную работу, здорово играете. Удачи вам в оставшейся части грунтового сезона», – сказал Шелтон в послематчевом интервью.
Победа на турнире в Мюнхене стала 24-й в карьере для Александра Зверева.
- 20 апреля 2025
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