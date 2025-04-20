Россиянка Полина Яценко стала победительницей турнира ITF W35 в Шарм-эш-Шейхе

Российская теннисистка Полина Яценко стала победительницей турнира категории ITF W35 в Шарм-эш-Шейхе (Египет). В финале она обыграла словацкую теннисистку вторую сеяную Викторию Грунчакову со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Яценко три раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку. На счету Грунчаковой два эйса и три двойные ошибки.

По ходу турнира россиянка обыграла первую сеяную Харуку Каджи (6:4, 6:2) в полуфинале и четвёртую сеяную Цзя-Цзин Лу в первом круге (6:1, 6:2).

Турнир в Шарм-эш-Шейхе проходил с 15 по 20 апреля. В прошлом году победу на соревнованиях одержала Мариам Болквадзе из Грузии.