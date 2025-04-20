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Янчук отреагировал на поражение Александровой в полуфинале турнира в Штутгарте

Янчук отреагировал на поражение Александровой в полуфинале турнира в Штутгарте
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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук отреагировал на поражение 22-й ракетки мира российской теннисистки Екатерины Александровой в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Она уступила представительнице Латвии Елене Остапенко (24-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.

Штутгарт. 1/2 финала
20 апреля 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

«К сожалению, наша спортсменка уступала в мощи ударов. Остапенко чувствовала уверенность в своих силах, и у неё прошло много хороших ударов. Она умеет хорошо играть на грунте, выигрывала крупные турниры на этом покрытии. Ничего страшного в этом поражении нет, борьба была, но победил сегодня сильнейший», — приводит слова Янчука ТАСС.

В финале турнира в Штутгарте Елена Остапенко сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и итальянкой Жасмин Паолини.

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