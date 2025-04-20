Янчук отреагировал на поражение Александровой в полуфинале турнира в Штутгарте

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук отреагировал на поражение 22-й ракетки мира российской теннисистки Екатерины Александровой в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Она уступила представительнице Латвии Елене Остапенко (24-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.
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«К сожалению, наша спортсменка уступала в мощи ударов. Остапенко чувствовала уверенность в своих силах, и у неё прошло много хороших ударов. Она умеет хорошо играть на грунте, выигрывала крупные турниры на этом покрытии. Ничего страшного в этом поражении нет, борьба была, но победил сегодня сильнейший», — приводит слова Янчука ТАСС.
В финале турнира в Штутгарте Елена Остапенко сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и итальянкой Жасмин Паолини.
- 20 апреля 2025
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