Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA-500 в Штутгарте, обыграв Паолини

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В полуфинале она обыграла шестую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Соболенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Паолини один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В матче за титул Арина Соболенко встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Елена Рыбакина из Казахстана.