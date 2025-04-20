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Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA-500 в Штутгарте, обыграв Паолини

Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA-500 в Штутгарте, обыграв Паолини
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В полуфинале она обыграла шестую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4.

Штутгарт. 1/2 финала
20 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Жасмин Паолини
6
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Соболенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Паолини один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В матче за титул Арина Соболенко встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Елена Рыбакина из Казахстана.

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