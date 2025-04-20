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Определились финалистки турнира WTA-500 в Штутгарте

Определились финалистки турнира WTA-500 в Штутгарте
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Сегодня, 20 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финальной парой.

Теннис. WTA-500 в Штутгарте (Германия). Финал:

В полуфинале соревнований Арина Соболенко обыграла шестую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4. Елена Остапенко на этой же стадии оказалась сильнее россиянки Екатерины Александровой (6:4, 6:4).

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Елена Рыбакина из Казахстана.

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