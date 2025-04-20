Остапенко — о возвращении в топ-20: верю, что могу победить каждого
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24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко отреагировала на своё возвращение в топ-20 мирового рейтинга со следующей недели. Сегодня, 20 апреля, в полуфинале на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) Остапенко одержала уверенную победу над россиянкой Екатериной Александровой со счётом 6:4, 6:4.
Штутгарт. 1/2 финала
20 апреля 2025, воскресенье. 14:10 МСК
22
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
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24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
«Я всегда знала, что это мой уровень. Всегда верила в себя, и это самое главное. Я верю, что могу победить каждого», — сказала Остапенко в интервью на корте.
В финале турнира в Штутгарте Елена Остапенко сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Для Елены этот финал стал третьим в карьере на грунтовом покрытии и первым за почти восемь лет.
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