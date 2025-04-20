Соболенко выходила в финал в Штутгарте четыре раза за последние пять лет, но не выигрывала
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выходила в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) четыре раза за последние пять лет, но никогда не выигрывала этот титул.
Штутгарт. 1/2 финала
20 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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6
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
В 2021 году Арина в финале проиграла Эшли Барти. В 2022 и 2023 годах уступила Иге Швёнтек. В 2024 году теннисистка потерпела поражение в 1/4 финала от Маркеты Вондроушовой.
В полуфинале Штутгарта-2025 Соболенко обыграла шестую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4. В финале она встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (24-я в рейтинге). В 1/2 финала Остапенко обыграла россиянку Екатерину Александрову (6:4, 6:4).
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