Элина Свитолина стала чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Руане
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В матче за титул она обыграла 39-ю ракетку мира Ольгу Данилович из Сербии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6.
Руан. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 16:40 МСК
18
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 10
|
|6 8
39
Ольга Данилович
О. Данилович
Встреча теннисисток продлилась 1 час 58 минут. В её рамках Элина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету её соперницы пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Титул в Руане стал 18-м в карьере Элины Свитолиной и первым с мая 2023 года.
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