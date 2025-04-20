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Элина Свитолина стала чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Руане

Элина Свитолина стала чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Руане
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В матче за титул она обыграла 39-ю ракетку мира Ольгу Данилович из Сербии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6.

Руан. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 16:40 МСК
Элина Свитолина
18
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
4 		6 8
         
Ольга Данилович
39
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Встреча теннисисток продлилась 1 час 58 минут. В её рамках Элина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету её соперницы пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Титул в Руане стал 18-м в карьере Элины Свитолиной и первым с мая 2023 года.

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