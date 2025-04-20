Элина Свитолина стала чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Руане

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В матче за титул она обыграла 39-ю ракетку мира Ольгу Данилович из Сербии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 58 минут. В её рамках Элина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету её соперницы пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Титул в Руане стал 18-м в карьере Элины Свитолиной и первым с мая 2023 года.