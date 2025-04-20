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Чжэн Циньвэнь пригласила в команду бывшего физиотерапевта Ферреро и Берреттини

Чжэн Циньвэнь пригласила в команду бывшего физиотерапевта Ферреро и Берреттини
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Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь пригласила в команду физиотерапевта испанца Рамона Пунзано. Об этом сообщает «Больше!» со ссылкой на Динару Сафину.

Ранее Пунзано работал с Хуаном Карлосом Ферреро, Давидом Феррером, Пабло Андухаром и Маттео Берреттини.

Чжэн Циньвэнь на турнире WTA-500 в Чарльстоне (США) дошла до четвертьфинала, где уступила россиянке Екатерине Александровой со счётом 1:6, 4:6. После она отказалась от участия на грунтовом турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). Китаянка должна выступить на «тысячнике» в Мадриде (Испания).

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