Элина Свитолина не проиграла ни одного сета на пути к титулу турнира в Руане

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина не проиграла ни одного сета на пути к титулу грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).

Сегодня, 20 апреля, в матче за титул Свитолина обыграла 39-ю ракетку мира Ольгу Данилович из Сербии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6. Также на пути к трофею Свитолина обыграла Хиль Белен Тайхман (6:4, 6:2), Ангелину Калинину (6:4, 6:0), Джессику Бузас Манейро (6:3, 6:2) и Елену-Габриэлу Русе (6:0, 6:2).

Отметим, что титул грунтового турнира в Руане стал 18-м в карьере Элины Свитолиной и первым с мая 2023 года.