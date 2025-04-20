Хольгер Руне обыграл Карлоса Алькараса в финале турнира ATP-500 в Барселоне

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В финале он обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Руне ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Алькараса один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Отметим, что Карлос Алькарас во втором сете вызывал врача из-за проблем с бедром.

Для Хольгера Руне победа в Барселоне стала пятой в карьере и первой с апреля 2023 года. По итогам соревнований датчанин вернётся в топ-10 мирового рейтинга.