Хольгер Руне обыграл Карлоса Алькараса в финале турнира ATP-500 в Барселоне
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В финале он обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (8:6), 6:2.
Барселона. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
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13
Хольгер Руне
Х. Руне
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Руне ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Алькараса один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
Отметим, что Карлос Алькарас во втором сете вызывал врача из-за проблем с бедром.
Для Хольгера Руне победа в Барселоне стала пятой в карьере и первой с апреля 2023 года. По итогам соревнований датчанин вернётся в топ-10 мирового рейтинга.
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