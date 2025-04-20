Ольга Данилович обратилась к Элине Свитолиной после финала грунтового турнира в Руане

39-я ракетка мира из Сербии Ольга Данилович поздравила 18-ю ракетку мира украинскую теннисистку Элину Свитолину с победой на грунтовом турнире категории WTA-250 в Руане (Франция). Финальный поединок между теннисистками завершился со счётом 6:4, 7:6 в пользу Свитолиной.

«Во-первых, счастливой Пасхи всем. Во-вторых, поздравляю Элину. Отличный турнир. Отличная неделя. Ты чемпион. Я не буду больше ничего говорить, потому что ты потрясающая», — сказала Данилович в интервью на корте.

Отметим, что Элина Свитолина не проиграла ни одного сета на пути к титулу грунтового турнира в Руане. Этот трофей стал 18-м в карьере украинской теннисистки и первым с мая 2023 года.