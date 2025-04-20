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Ольга Данилович обратилась к Элине Свитолиной после финала грунтового турнира в Руане

Ольга Данилович обратилась к Элине Свитолиной после финала грунтового турнира в Руане
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39-я ракетка мира из Сербии Ольга Данилович поздравила 18-ю ракетку мира украинскую теннисистку Элину Свитолину с победой на грунтовом турнире категории WTA-250 в Руане (Франция). Финальный поединок между теннисистками завершился со счётом 6:4, 7:6 в пользу Свитолиной.

Руан. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 16:40 МСК
Элина Свитолина
18
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
4 		6 8
         
Ольга Данилович
39
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

«Во-первых, счастливой Пасхи всем. Во-вторых, поздравляю Элину. Отличный турнир. Отличная неделя. Ты чемпион. Я не буду больше ничего говорить, потому что ты потрясающая», — сказала Данилович в интервью на корте.

Отметим, что Элина Свитолина не проиграла ни одного сета на пути к титулу грунтового турнира в Руане. Этот трофей стал 18-м в карьере украинской теннисистки и первым с мая 2023 года.

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