Ольга Данилович обратилась к Элине Свитолиной после финала грунтового турнира в Руане
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39-я ракетка мира из Сербии Ольга Данилович поздравила 18-ю ракетку мира украинскую теннисистку Элину Свитолину с победой на грунтовом турнире категории WTA-250 в Руане (Франция). Финальный поединок между теннисистками завершился со счётом 6:4, 7:6 в пользу Свитолиной.
Руан. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 16:40 МСК
18
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
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|3
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|7 10
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|6 8
39
Ольга Данилович
О. Данилович
«Во-первых, счастливой Пасхи всем. Во-вторых, поздравляю Элину. Отличный турнир. Отличная неделя. Ты чемпион. Я не буду больше ничего говорить, потому что ты потрясающая», — сказала Данилович в интервью на корте.
Отметим, что Элина Свитолина не проиграла ни одного сета на пути к титулу грунтового турнира в Руане. Этот трофей стал 18-м в карьере украинской теннисистки и первым с мая 2023 года.
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