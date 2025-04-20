Зверев вернётся на вторую строчку мирового рейтинга после поражения Алькараса в Барселоне

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вернётся на вторую строчку рейтинга ATP. Об этом стало известно после того, как испанец Карлос Алькарас проиграл в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). После победы на турнире ATP-500 в Мюнхене (Германия) в активе Зверева 8085 очков. У Алькараса — 8050.

В финале турнира в Барселоне Алькарас уступил датчанину Хольгеру Руне со счётом 6:7 (6:8), 2:6. По итогам соревнований Руне вернётся в топ-10 мирового рейтинга, сместив россиянина Даниила Медведева с девятого места.

Александр Зверев на турнире в Мюнхене оказался сильнее американца Бена Шелтона (6:2, 6:4).