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Зверев вернётся на вторую строчку мирового рейтинга после поражения Алькараса в Барселоне

Зверев вернётся на вторую строчку мирового рейтинга после поражения Алькараса в Барселоне
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вернётся на вторую строчку рейтинга ATP. Об этом стало известно после того, как испанец Карлос Алькарас проиграл в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). После победы на турнире ATP-500 в Мюнхене (Германия) в активе Зверева 8085 очков. У Алькараса — 8050.

В финале турнира в Барселоне Алькарас уступил датчанину Хольгеру Руне со счётом 6:7 (6:8), 2:6. По итогам соревнований Руне вернётся в топ-10 мирового рейтинга, сместив россиянина Даниила Медведева с девятого места.

Александр Зверев на турнире в Мюнхене оказался сильнее американца Бена Шелтона (6:2, 6:4).

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