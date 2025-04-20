Руне — о победе над Алькарасом в Барселоне: прокручивал в уме его олимпийский финал

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о победе над испанцем Карлосом Алькарасом в финале грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания). Финальный матч Руне и Алькараса завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу датчанина.

«Я сказал себе: «Что сделал Новак, когда победил его?» Я как бы прокручивал это в уме… Олимпийский финал. Потрясающий матч. Подумал: «Давай попробуем сыграть в таком же стиле», — сказал Руне в интервью на корте.

По итогам соревнований в Барселоне Хольгер поднимется на девятую строчку рейтинга, а Карлос опустится на третью.

Для датчанина победа в Барселоне стала пятой в карьере и первой с апреля 2023 года.