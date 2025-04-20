Стала известна сетка «тысячника» в Мадриде, где сыграют Мирра Андреева и другие россиянки
Стала известна сетка хардового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 22 апреля по 3 мая. На турнире выступят седьмая ракетка мира Мирра Андреева, а также другие представительницы России.
Фото: Сетка турнира в Мадриде
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее интересными матчами первого круга турнира в Мадриде:
Теннис. WTA-1000. Мадрид, 1-й круг:
- Элисе Мертенс (Бельгия) — Юлия Путинцева (Казахстан)
- Онс Жабер (Тунис) — Екатерина Александрова (Россия)
- Дарья Касаткина (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан)
- Людмила Самсонова (Россия) — Магдалена Френх (Польша)
- Анна Калинская (Россия) — Донна Векич (Хорватия)
- Диана Шнайдер (Россия) — Эмма Наварро (США)
Возможные четвертьфиналы по посеву:
- Арина Соболенко (Беларусь) – Чжэн Циньвэнь (Китай)
- Джессика Пегула (США) – Жасмин Паолини (Италия)
- Мирра Андреева (Россия) – Кори Гауфф (США)
- Мэдисон Киз (США) – Ига Швёнтек (Польша)
Действующей чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Мадриде является вторая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии