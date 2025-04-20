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Стала известна сетка «тысячника» в Мадриде, где сыграют Мирра Андреева и другие россиянки

Стала известна сетка хардового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 22 апреля по 3 мая. На турнире выступят седьмая ракетка мира Мирра Андреева, а также другие представительницы России.

Фото: Сетка турнира в Мадриде

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее интересными матчами первого круга турнира в Мадриде:

Теннис. WTA-1000. Мадрид, 1-й круг:

Элисе Мертенс (Бельгия) — Юлия Путинцева (Казахстан)

Онс Жабер (Тунис) — Екатерина Александрова (Россия)

Дарья Касаткина (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан)

Людмила Самсонова (Россия) — Магдалена Френх (Польша)

Анна Калинская (Россия) — Донна Векич (Хорватия)

Диана Шнайдер (Россия) — Эмма Наварро (США)

Возможные четвертьфиналы по посеву:

Арина Соболенко (Беларусь) – Чжэн Циньвэнь (Китай)

Джессика Пегула (США) – Жасмин Паолини (Италия)

Мирра Андреева (Россия) – Кори Гауфф (США)

Мэдисон Киз (США) – Ига Швёнтек (Польша)

Действующей чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Мадриде является вторая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек.