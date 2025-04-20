Хольгер Руне обратился к Карлосу Алькарасу после финала турнира ATP-500 в Барселоне
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне обратился к испанцу Карлосу Алькарасу после финала грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Руне одержал победу со счётом 7:6 (8:6), 6:2.
Барселона. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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13
Хольгер Руне
Х. Руне
«Спасибо за очень приятные слова, Карлос. Поздравляю тебя. Не только на этой неделе, но и в Монако. Я наблюдал за твоей победой. Ты действительно делаешь что-то удивительное для тенниса и спорта. Поздравляю твою команду. Вы, ребята, действительно делаете хорошую работу. Я желаю вам всего наилучшего в будущем», — сказал Руне на церемонии награждения.
Для 21-летнего Хольгера Руне победа в Барселоне стала пятой в карьере и первой с апреля 2023 года. По итогам соревнований датчанин вернётся в топ-10 мирового рейтинга.
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