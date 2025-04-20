Руне — болельщикам в Барселоне: я не испанец, но вы всё равно очень поддерживали меня

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поблагодарил болельщиков на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне за поддержку. В финале Руне обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

«Я хочу сказать спасибо болельщикам. Я не испанец, но вы всё равно поддерживали меня очень хорошо. Вы действительно понимаете и любите теннис. Это очень много значит — приехать сюда и сыграть в Барселоне. Так что спасибо вам за поддержку», — сказал Руне во время церемонии награждения.

Для 21-летнего Хольгера победа в Барселоне стала пятой в карьере и первой с апреля 2023 года. По итогам соревнований датчанин вернётся в топ-10 мирового рейтинга.