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Руне — болельщикам в Барселоне: я не испанец, но вы всё равно очень поддерживали меня

Руне — болельщикам в Барселоне: я не испанец, но вы всё равно очень поддерживали меня
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поблагодарил болельщиков на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне за поддержку. В финале Руне обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Барселона. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		2
7 8 		6
         
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Я хочу сказать спасибо болельщикам. Я не испанец, но вы всё равно поддерживали меня очень хорошо. Вы действительно понимаете и любите теннис. Это очень много значит — приехать сюда и сыграть в Барселоне. Так что спасибо вам за поддержку», — сказал Руне во время церемонии награждения.

Для 21-летнего Хольгера победа в Барселоне стала пятой в карьере и первой с апреля 2023 года. По итогам соревнований датчанин вернётся в топ-10 мирового рейтинга.

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