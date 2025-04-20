Свитолина поблагодарила Монфиса после победы на турнире WTA-250 в Руане
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина отблагодарила команду и своего супруга Гаэля Монфиса за поддержку на грунтовом турнире категории WTA-250 в Руане (Франция). В матче за титул Свитолина обыграла 39-ю ракетку мира Ольгу Данилович из Сербии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6.
Руан. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 16:40 МСК
18
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 10
|
|6 8
39
Ольга Данилович
О. Данилович
«Хочу поблагодарить свою команду, которая каждую неделю со мной. А также Гаэля, который приехал на этот финал», — сказала Свитолина на церемонии награждения.
Отметим, что Элина Свитолина не проиграла ни одного сета на пути к титулу грунтового турнира в Руане. Этот трофей стал 18-м в карьере украинской теннисистки и первым с мая 2023 года.
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