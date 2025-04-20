Руне — Ферреру: вы — замечательный директор турнира, чувствую себя здесь желанным гостем

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне обратился к экс третьей ракетке мира испанцу Давиду Ферреру, который покинет пост директора турнира АТР-500 в испанской Барселоне.

«Спасибо за то, что вы — замечательный директор турнира. Я чувствую себя здесь очень желанным гостем. Это первый раз, когда я здесь за четыре года. Было очень приятно вернуться. Определённо хочу вернуться в будущем. Спасибо за отличную работу», — сказал Руне на церемонии награждения.

Давид Феррер был директором турнира в течение шести лет. За этот период турнир в Барселоне сократил количество участников с 48 до 32.

Хольгер Руне стал чемпионом турнира в Барселоне, обыграв испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (8:6), 6:4.