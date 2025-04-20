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Екатерина Александрова и Чжан Шуай проиграли в финале парного турнира WTA-500 в Штутгарте

Екатерина Александрова и Чжан Шуай проиграли в финале парного турнира WTA-500 в Штутгарте
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Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и китаянки Чжан Шуай не смогла выиграть титул турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В финальном матче они проиграли Габриэле Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Дабровски и Рутлифф один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Александровой и Шуай три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Ранее Александрова завершила выступление на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) в одиночном разряде. В полуфинале она проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко (24-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.

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