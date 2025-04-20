Карлос Алькарас поздравил Хольгера Руне с победой на турнире ATP-500 в Барселоне

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поздравил 13-го номера рейтинга датчанина Хольгера Руне с победой на турнире категории АТР-500 в Барселоне. Руне одержал победу со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

«Поздравляю с потрясающей неделей. Ты показал отличный теннис. Люди наслаждались, я ценю это. Поздравляю тебя и твою команду. Мы играем с 12 лет. Время летит. Я рад видеть нас в таком положении… Как далеко мы продвинулись вместе. Продолжайте в том же духе», — сказал Алькарас на церемонии награждения.

По итогам соревнований в Барселоне Хольгер поднимется на девятую строчку рейтинга, а Карлос опустится на третью. Для датчанина победа в Барселоне стала пятой в карьере и первой с апреля 2023 года.