Карлос Алькарас поздравил Хольгера Руне с победой на турнире ATP-500 в Барселоне
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поздравил 13-го номера рейтинга датчанина Хольгера Руне с победой на турнире категории АТР-500 в Барселоне. Руне одержал победу со счётом 7:6 (8:6), 6:2.
Барселона. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
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13
Хольгер Руне
Х. Руне
«Поздравляю с потрясающей неделей. Ты показал отличный теннис. Люди наслаждались, я ценю это. Поздравляю тебя и твою команду. Мы играем с 12 лет. Время летит. Я рад видеть нас в таком положении… Как далеко мы продвинулись вместе. Продолжайте в том же духе», — сказал Алькарас на церемонии награждения.
По итогам соревнований в Барселоне Хольгер поднимется на девятую строчку рейтинга, а Карлос опустится на третью. Для датчанина победа в Барселоне стала пятой в карьере и первой с апреля 2023 года.
Комментарии
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