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«Довольна тем, как всё идёт». Паолини — о поражении от Соболенко в 1/2 финала в Штутгарте

«Довольна тем, как всё идёт». Паолини — о поражении от Соболенко в 1/2 финала в Штутгарте
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Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала поражение в полуфинале турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В полуфинале в Штутгарте Паолини уступила первой ракетке мира Арине Соболенко со счётом 5:7, 4:6.

Штутгарт. 1/2 финала
20 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Жасмин Паолини
6
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Хорошая неделя здесь, в Германии. Публика была потрясающей, и я отлично чувствовала себя на корте. Сегодня был сложный полуфинал, в котором было много борьбы и несколько отличных очков. Всё решила пара очков, но я довольна тем, как всё идёт. Шаг за шагом! Спасибо за поддержку!» — написала Паолини в социальных сетях.

В финале Соболенко сыграет с Еленой Остапенко.

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