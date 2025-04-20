«Довольна тем, как всё идёт». Паолини — о поражении от Соболенко в 1/2 финала в Штутгарте

Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала поражение в полуфинале турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В полуфинале в Штутгарте Паолини уступила первой ракетке мира Арине Соболенко со счётом 5:7, 4:6.

«Хорошая неделя здесь, в Германии. Публика была потрясающей, и я отлично чувствовала себя на корте. Сегодня был сложный полуфинал, в котором было много борьбы и несколько отличных очков. Всё решила пара очков, но я довольна тем, как всё идёт. Шаг за шагом! Спасибо за поддержку!» — написала Паолини в социальных сетях.

В финале Соболенко сыграет с Еленой Остапенко.