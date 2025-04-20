Карлос Алькарас сделает МРТ из-за подозрения на травму бедра — Marca

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас завтра, 21 апреля, сделает МРТ. Во время финального матча на турнире категории АТР-500 в Барселоне испанец почувствовал дискомфорт в приводящей мышце правого бедра. Об этом сообщает Marca.

В матче за титул грунтового турнира в Барселоне Алькарас потерпел поражение от 13-го номера рейтинга датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

По итогам соревнований в Барселоне Хольгер Руне поднимется на девятую строчку рейтинга, а Карлос опустится на третью. Для датчанина победа в Барселоне стала пятой в карьере и первой с апреля 2023 года.