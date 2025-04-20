Карлос Алькарас сделает МРТ из-за подозрения на травму бедра — Marca
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас завтра, 21 апреля, сделает МРТ. Во время финального матча на турнире категории АТР-500 в Барселоне испанец почувствовал дискомфорт в приводящей мышце правого бедра. Об этом сообщает Marca.
Барселона. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
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13
Хольгер Руне
Х. Руне
В матче за титул грунтового турнира в Барселоне Алькарас потерпел поражение от 13-го номера рейтинга датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.
По итогам соревнований в Барселоне Хольгер Руне поднимется на девятую строчку рейтинга, а Карлос опустится на третью. Для датчанина победа в Барселоне стала пятой в карьере и первой с апреля 2023 года.
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