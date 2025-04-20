«Не ожидал этого». Рублёв поделился воспоминаниями с «Мастерса» в Мадриде-2024

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился воспоминаниями от «Мастерса» в Мадриде-2024, где он завоевал титул.

— Что вы думаете о своём титуле в Мадриде в 2024 году?

— Ну, в целом это было действительно великолепное выступление, две действительно великолепные недели. Я не ожидал этого и смог показать действительно хороший теннис.

— Вы всю неделю были нездоровы, но в итоге выиграли турнир. Как вам это удалось?

— Не знаю. Наверное, когда я болею, это полностью лишает меня всех ожиданий. Типа ладно, ещё одна неделя будет не очень хорошей. Так что, возможно, я почувствовал облегчение, а затем это облегчение помогло мне хорошо выступить. Когда по ходу турнира мне становилось всё хуже и хуже, тогда нужно было просто быть в порядке, продолжать бороться. И мне повезло, что в Мадриде были очень хорошие врачи. Перед каждым матчем они делали мне очень большие уколы с обезболивающими. Если бы не врачи, наверняка у меня не было бы шансов выступить, — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира в Мадриде.

Напомним, в прошлогоднем финале Андрей Рублёв обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 4:6, 7:5, 7:5.