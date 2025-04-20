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Сёстры Кудерметовы встретятся друг с другом в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде

Сёстры Кудерметовы встретятся друг с другом в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде
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Сёстры Полина и Вероника Кудерметовы сыграют между собой в первом круге хардового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 22 апреля по 3 мая. Победительница этой встречи во втором круге может выйти на чемпионку US Open 2021 года Эмму Радукану.

Действующей чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Мадриде является вторая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек. В финале 2024 года она обыграла первую ракетку мира представительницу Беларуси Арину Соболенко.

Ранее Вероника Кудерметова выступила на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче первого круга она уступила соотечественнице Диане Шнайдер. Полина Кудерметова последний раз выходила на корт на турнире в Чарльстоне, где в матче второго круга также проиграла Диане Шнайдер.

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