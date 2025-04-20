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«Шансы очень малы». Андрей Рублёв — о защите титула на «Мастерсе» в Мадриде

«Шансы очень малы». Андрей Рублёв — о защите титула на «Мастерсе» в Мадриде
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о защите титула на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

— Алькарас (2022-2023) и Надаль (2013-2014) — единственные мужчины, успешно защитившие свой титул в Мадриде. Станет ли Рублёв третьим, кто это сделает?
— Никогда не защищал свой титул два года подряд, так что, думаю, шансы очень малы. Обычно большинство турниров, которые выигрываю, на следующий год проигрываю в первом круге.

— В этом году вы уже выиграли титул. Как вы себя чувствуете на данный момент?
— Чувствую себя хорошо, так что посмотрим, что будет дальше! — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира в Мадриде.

Напомним, в прошлогоднем финале Андрей Рублёв обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

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