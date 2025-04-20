Моргаду — о травме Алькараса: надеюсь, это несерьёзно

Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на новости о повреждении второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Во время финального матча на турнире категории АТР-500 в Барселоне испанец почувствовал дискомфорт в приводящей мышце правого бедра. Об этом сообщает Marca. Завтра, 21 апреля, Карлос Алькарас сделает МРТ.

«Больше всего беспокоит травма Алькараса. Надеюсь, это несерьёзно», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

В матче за титул грунтового турнира в Барселоне Алькарас потерпел поражение от 13-го номера рейтинга датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.