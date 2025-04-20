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Моргаду — о травме Алькараса: надеюсь, это несерьёзно

Моргаду — о травме Алькараса: надеюсь, это несерьёзно
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на новости о повреждении второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Во время финального матча на турнире категории АТР-500 в Барселоне испанец почувствовал дискомфорт в приводящей мышце правого бедра. Об этом сообщает Marca. Завтра, 21 апреля, Карлос Алькарас сделает МРТ.

Барселона. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		2
7 8 		6
         
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Больше всего беспокоит травма Алькараса. Надеюсь, это несерьёзно», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

В матче за титул грунтового турнира в Барселоне Алькарас потерпел поражение от 13-го номера рейтинга датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

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