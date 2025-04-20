Андрей Рублёв назвал свои любимые матчи на «Мастерсе» в Мадриде-2024

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв назвал свой самый любимый матч на «Мастерсе» в Мадриде-2024.

— Из всех матчей, которые вы провели в Мадриде в прошлом году, какой вам больше всего нравится?

— Четвертьфинал против Алькараса и финал против Феликса.

— В четвертьфинале вы обыграли Карлоса Алькараса, который выиграл на турнире 14 матчей подряд. Тогда вы начали верить, что сможете выиграть трофей?

— Нет, если честно, просто думал, что у меня уже есть отличные результаты, я в полуфинале, и посмотрим, что будет дальше. Был доволен своим выступлением. Был счастлив, что смог победить действительно отличного игрока. Нет, не думал об этом, потому что чувствовал себя очень плохо.

Кроме того, полуфинал был против Фрица, который побеждал меня больше раз, чем я его. По крайней мере, он побеждал меня последним или что-то в этом роде. Так что помню, что тот матч обещал быть тяжёлым, потому что Мадрид находится на высоте, а у него очень хорошая подача, так что знал, что до титула ещё далеко, — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.

Напомним, в прошлом году в Мадриде Рублёв в четвертьфинале обыграл Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:3, 6:2, в полуфинале — Тейлора Фрица (6:4, 6:3), а в финале Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).