Александр Зверев опубликовал пост после победы на турнире ATP-500 в Мюнхене

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал пост после победы на турнире ATP-500 в Мюнхене (Германия). В финале турнира в Мюнхене Зверев обыграл 15-ю ракетку мира американца Бена Шелтона 6:2, 6:4 и завоевал свой 24-й титул в карьере.

«Что ж, это был счастливый день рождения! Всегда приятно выигрывать дома! Спасибо вам за поддержку на протяжении всей недели», — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.

Александр вернётся на вторую строчку рейтинга ATP. Об этом стало известно после того, как испанец Карлос Алькарас проиграл в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).