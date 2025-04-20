Александр Зверев опубликовал пост после победы на турнире ATP-500 в Мюнхене
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал пост после победы на турнире ATP-500 в Мюнхене (Германия). В финале турнира в Мюнхене Зверев обыграл 15-ю ракетку мира американца Бена Шелтона 6:2, 6:4 и завоевал свой 24-й титул в карьере.
Мюнхен. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 14:45 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
15
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Что ж, это был счастливый день рождения! Всегда приятно выигрывать дома! Спасибо вам за поддержку на протяжении всей недели», — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.
Александр вернётся на вторую строчку рейтинга ATP. Об этом стало известно после того, как испанец Карлос Алькарас проиграл в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
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