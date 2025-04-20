Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв ответил, считает ли титул «Мастерса» в Мадриде главным в карьере

Андрей Рублёв ответил, считает ли титул «Мастерса» в Мадриде главным в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, считает ли он всё ещё титул «Мастерса» в Мадриде главным в карьере.

В прошлом году вы сказали, что это титул, которым вы больше всего гордитесь. Это по-прежнему так?
— Да, это по-прежнему так, просто из-за обстоятельств. Никогда в жизни не переживал ничего подобного. Мне никогда в жизни не было так плохо, когда я болел. Это было самое худшее время. Не мог есть, не мог дышать и при этом мог выступать. Да, я был горд. Потому что это показывает, что в конце концов неважно, что ты чувствуешь, всё дело в голове.

— Самые крупные титулы в вашей карьере были завоёваны на грунте. Если бы вам сказали об этом до начала карьеры, вы бы удивились?
— Не знаю, если честно. Не знаю. Но это правда, Мадрид и Монте-Карло — оба на грунте. Но всё же три других финала у меня были на харде: в Шанхае, Цинциннати и Монреале. Так что хорошо то, что я могу играть на всех покрытиях, — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.

Напомним, в прошлогоднем финале россиянин в трёх сетах одолел канадца Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 7:5, 7:5. В послематчевом интервью Рублёв назвал титул в Мадриде главным в своей карьере.

Материалы по теме
Андрей Рублёв назвал титул «Мастерса» в Мадриде главным в своей карьере
Андрей Рублёв назвал свои любимые матчи на «Мастерсе» в Мадриде-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android