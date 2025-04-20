Андрей Рублёв ответил, считает ли титул «Мастерса» в Мадриде главным в карьере

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, считает ли он всё ещё титул «Мастерса» в Мадриде главным в карьере.

— В прошлом году вы сказали, что это титул, которым вы больше всего гордитесь. Это по-прежнему так?

— Да, это по-прежнему так, просто из-за обстоятельств. Никогда в жизни не переживал ничего подобного. Мне никогда в жизни не было так плохо, когда я болел. Это было самое худшее время. Не мог есть, не мог дышать и при этом мог выступать. Да, я был горд. Потому что это показывает, что в конце концов неважно, что ты чувствуешь, всё дело в голове.

— Самые крупные титулы в вашей карьере были завоёваны на грунте. Если бы вам сказали об этом до начала карьеры, вы бы удивились?

— Не знаю, если честно. Не знаю. Но это правда, Мадрид и Монте-Карло — оба на грунте. Но всё же три других финала у меня были на харде: в Шанхае, Цинциннати и Монреале. Так что хорошо то, что я могу играть на всех покрытиях, — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.

Напомним, в прошлогоднем финале россиянин в трёх сетах одолел канадца Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 7:5, 7:5. В послематчевом интервью Рублёв назвал титул в Мадриде главным в своей карьере.