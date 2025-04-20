«Мы не понимали, что делаем». Рублёв — о титуле в паре с Хачановым в Мадриде-2023

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился воспоминаниями от победы с Кареном Хачановым в парном разряде на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

— Вы единственный игрок, который может похвастаться победой в одиночном и парном турнирах в Мадриде. Как вам игра с Кареном?

— Это был отличный опыт. Во-первых, мы не ожидали выиграть титул в парном разряде. А во-вторых, это был первый год, когда турнир длился две недели, и этого мы тоже не ожидали. Мы проиграли в одиночном разряде, и нам пришлось остаться на турнир в паре, и подумали: «Что мы здесь делаем?» Потому что мы играли один матч, а следующий был через два или три дня. Так что у нас было два выходных дня, и это было похоже на каникулы. Честно говоря, мы не понимали, что делаем. Но сказали себе: «Хорошо, если мы остаёмся, нам действительно нужно победить, иначе нет смысла быть здесь и проигрывать». Так или иначе, мы выступили действительно хорошо и смогли победить, — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.

Напомним, Андрей Рублёв и Карен Хачанов стали чемпионами «Мастерса» в Мадриде-2023. В финале они обыграли Рохана Бопанну и Мэттью Эбдена со счётом 6:3, 3:6, 1:0 (10:3).