Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире категории WTA-250 в Руане
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире категории WTA-250 в Руане (Франция). В матче за титул Свитолина обыграла 39-ю ракетку мира Ольгу Данилович из Сербии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (10:8).
Руан. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 16:40 МСК
18
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 10
|
|6 8
39
Ольга Данилович
О. Данилович
«Чувствую себя очень хорошо, это был отличный турнир для меня. Финал получился непростым, но я очень рада, что смогла выиграть все свои матчи в двух сетах и провести хорошие встречи. Я довольна началом грунтового сезона», — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.
Отметим, что Элина Свитолина не проиграла ни одного сета на пути к титулу грунтового турнира в Руане. Этот трофей стал 18-м в карьере украинской теннисистки и первым с мая 2023 года.
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