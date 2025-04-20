Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире категории WTA-250 в Руане (Франция). В матче за титул Свитолина обыграла 39-ю ракетку мира Ольгу Данилович из Сербии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (10:8).

«Чувствую себя очень хорошо, это был отличный турнир для меня. Финал получился непростым, но я очень рада, что смогла выиграть все свои матчи в двух сетах и провести хорошие встречи. Я довольна началом грунтового сезона», — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.

Отметим, что Элина Свитолина не проиграла ни одного сета на пути к титулу грунтового турнира в Руане. Этот трофей стал 18-м в карьере украинской теннисистки и первым с мая 2023 года.