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Андрей Рублёв: мне не знакомо чувство, когда выигрываешь титул и становишься первым в мире

Андрей Рублёв: мне не знакомо чувство, когда выигрываешь титул и становишься первым в мире
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, есть ли ощущение, что на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) сложно победить.

— Только Налбандян, Зверев и вы сами выигрывали этот турнир, не будучи номером один в мире. Есть ли в туре ощущение, что в Мадриде очень сложно победить?
— Не знаю, что сказать, потому что в моём случае каждый турнир, который я выигрывал, не был номером один в мире. Мне не знакомо чувство, когда выигрываешь титул и становишься первым в мире, поэтому не знаю, что сказать, — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.

Напомним, в прошлогоднем финале Андрей Рублёв обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

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