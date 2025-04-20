Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Иснер и Куэрри предположили, сколько Новак Джокович должен платить Энди Маррею

Иснер и Куэрри предположили, сколько Новак Джокович должен платить Энди Маррею
Аудио-версия:
Комментарии

Экс девятая ракетка мира американец Джон Иснер и его соотечественник Сэм Куэрри предположили, сколько 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович платит своему тренеру британцу Энди Маррею.

Иснер: Это должно быть как стимул, как серьёзный стимул, например, я выиграю «Мастерс», как вы знаете, не на процентах от призовых, а скорее на фиксированном гонораре, бум.

Куэрри: Могу представить это в двух вариантах — Маррей такой: «Слушай, ты оплачиваешь мои расходы, а я просто хочу быть рядом, чтобы покататься», но это безумие. А ещё могу представить, что Маррей сказал: «Да, если я собираюсь оставить семью, то мне нужно 25% призовых».

Зная, что Новак не скажет: «Хорошо, спасибо, у нас была отличная неделя, и вот ваши расходы покрыты». Как будто очевидно, что он собирается… возможно, так оно и есть, но он прекрасно знает, что Новак позаботится о нём, — приводит слова теннисистов Sportskeeda.

Материалы по теме
Иснер назвал «Шлемы», на которых у Джоковича ещё есть шансы завоевать титул
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android