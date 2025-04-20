Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Как никогда хочу побеждать». Соболенко — о настрое на финал против Остапенко в Штутгарте

«Как никогда хочу побеждать». Соболенко — о настрое на финал против Остапенко в Штутгарте
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем на финальный матч на турнире WTA-500 в Штутгарте с 24-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко. Встреча состоится 21 апреля.

Штутгарт. Финал
21 апреля 2025, понедельник. 14:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

«Я как никогда хочу продолжать выигрывать матчи и побеждать на каждом турнире. Не чувствую давления, потому что для меня это привилегия. Хорошо её знаю и понимаю, что должна быть очень агрессивной, чтобы не дать ей захватить инициативу», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Счёт личных встреч Соболенко и Остапенко 3-0 в пользу Арины (1-0 на грунте). Она обыгрывала Елену во втором круге Чжэнчжоу-2019, третьем круге Дубая-2023 и в 1/4 финала в Риме-2024.

Календарь турнира в Штутгарте
Сетка турнира в Штутгарте
Материалы по теме
«Мне нужна эта машина». Соболенко — о выходе в финал турнира WTA-500 в Штутгарте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android