«Как никогда хочу побеждать». Соболенко — о настрое на финал против Остапенко в Штутгарте
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем на финальный матч на турнире WTA-500 в Штутгарте с 24-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко. Встреча состоится 21 апреля.
Штутгарт. Финал
21 апреля 2025, понедельник. 14:00 МСК
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Елена Остапенко
Е. Остапенко
«Я как никогда хочу продолжать выигрывать матчи и побеждать на каждом турнире. Не чувствую давления, потому что для меня это привилегия. Хорошо её знаю и понимаю, что должна быть очень агрессивной, чтобы не дать ей захватить инициативу», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
Счёт личных встреч Соболенко и Остапенко 3-0 в пользу Арины (1-0 на грунте). Она обыгрывала Елену во втором круге Чжэнчжоу-2019, третьем круге Дубая-2023 и в 1/4 финала в Риме-2024.
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