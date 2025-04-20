«Как никогда хочу побеждать». Соболенко — о настрое на финал против Остапенко в Штутгарте

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем на финальный матч на турнире WTA-500 в Штутгарте с 24-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко. Встреча состоится 21 апреля.

«Я как никогда хочу продолжать выигрывать матчи и побеждать на каждом турнире. Не чувствую давления, потому что для меня это привилегия. Хорошо её знаю и понимаю, что должна быть очень агрессивной, чтобы не дать ей захватить инициативу», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Счёт личных встреч Соболенко и Остапенко 3-0 в пользу Арины (1-0 на грунте). Она обыгрывала Елену во втором круге Чжэнчжоу-2019, третьем круге Дубая-2023 и в 1/4 финала в Риме-2024.