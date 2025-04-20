Алькарас — о повреждении: уверен, что это не помешает мне быть в Мадриде

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своём повреждении во время финального матча на турнире категории АТР-500 в Барселоне. В матче за титул в Барселоне Алькарас потерпел поражение от 13-го номера рейтинга датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

«Во втором сете я начал чувствовать дискомфорт в области правой приводящей мышцы, особенно после нескольких длительных и интенсивных розыгрышей. Когда вы чувствуете даже лёгкую боль, срабатывает сигнал тревоги и становится сложно сосредоточиться на игре. Вы начинаете беспокоиться о своём физическом состоянии, о своём здоровье. Мне потребовалось некоторое время, чтобы удержаться на необходимом уровне. Теперь у меня будет два дня отдыха, что я бы и так сделал. Поговорю со своей медицинской командой, мы проведём некоторые тесты, но уверен, что это не помешает мне быть в Мадриде», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

«Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.