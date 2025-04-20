Циципас рассказал, что стало причиной его снятия с матча на турнире ATP-500 в Барселоне
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16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост после снятия с грунтового турнира ATP-500 в Барселоне. Напомним, в пятницу, 18 апреля, Циципас снялся с четвертьфинального матча против 14-й ракетки мира французского теннисиста Артюра Фиса (0:2 — отказ).
Барселона. 1/4 финала
18 апреля 2025, пятница. 19:15 МСК
16
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
Rt
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|3
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14
Артюр Фис
А. Фис
«Барселона — одна из моих любимых остановок в туре. Играть здесь всегда волнительно… грунт, энергия и страсть людей делают это место особенным. Но на этот раз моё тело сказало, что с него хватит. Мне пришлось завершить выступление из-за дискомфорта в спине. Спасибо вам за любовь и поддержку, вы невероятны. Я вернусь окрепшим и готовым снова наслаждаться этим удивительным городом», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.
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