Циципас рассказал, что стало причиной его снятия с матча на турнире ATP-500 в Барселоне

16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост после снятия с грунтового турнира ATP-500 в Барселоне. Напомним, в пятницу, 18 апреля, Циципас снялся с четвертьфинального матча против 14-й ракетки мира французского теннисиста Артюра Фиса (0:2 — отказ).

«Барселона — одна из моих любимых остановок в туре. Играть здесь всегда волнительно… грунт, энергия и страсть людей делают это место особенным. Но на этот раз моё тело сказало, что с него хватит. Мне пришлось завершить выступление из-за дискомфорта в спине. Спасибо вам за любовь и поддержку, вы невероятны. Я вернусь окрепшим и готовым снова наслаждаться этим удивительным городом», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.