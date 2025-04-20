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Карлос Алькарас опубликовал пост после поражения в финале турнира в Барселоне

Карлос Алькарас опубликовал пост после поражения в финале турнира в Барселоне
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас опубликовал пост после поражения в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне от 13-го номера рейтинга датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

«Сегодня этого могло и не случиться, но это была невероятная неделя в Барселоне! Большое спасибо за огромную поддержку! Поздравляю, Хольгер!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

По итогам соревнований в Барселоне Хольгер поднимется на девятую строчку рейтинга, а Карлос опустится на третью. Для датчанина победа в Барселоне стала пятой в карьере и первой с апреля 2023 года.

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